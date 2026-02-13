تودور رسميًا مدربًا لتوتنهام بعقد حتى نهاية الموسم فقط

أعلن نادي توتنهام هوتسبر تعيين إيجور تودور، المدرب الكرواتي، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد مؤقت يمتد حتى نهاية الموسم الحالي فقط، دون أي بند يسمح بتمديد العقد تلقائيًا، في خطوة تؤكد أن إدارة النادي لا تبحث عن حلول طويلة الأمد في هذه المرحلة.

ويأتي تعيين تودور بعد تجربتين سابقتين له في الإشراف المؤقت على فرق كبرى مثل يوفنتوس ولاتسيو، بالإضافة إلى فترة سابقة مع توتنهام في موسم سابق بنظام مؤقت أيضًا، ما يجعل السيرة التدريبية للكرواتي قائمة على القدرة على إدارة الفرق خلال فترات انتقالية.

من جانبه، لا يتوقع أن تكون النتائج بمستوى خارق، إذ وضع مجلس إدارة توتنهام أهدافًا واقعية للموسم الحالي، تتمثل في حصد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) أولًا، ومحاولة التقدم قدر الإمكان في دوري أبطال أوروبا إذا ما سنحت الفرصة.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر مقربة من دائرة اتخاذ القرار في النادي إلى أن الإدارة بدأت بالفعل بالتفكير في الموسم القادم، وتدرس خيارات تدريبية أكثر استقرارًا وطموحًا، من بينها أسماء مرشحة لتولي المهمة بشكل دائم مثل بوكيتينو، وروبيرتو دي زيربي، وروبان ماريسكا.

ويبدو أن توتنهام يسعى من خلال هذا التعيين المؤقت إلى تحقيق قدر من الاستقرار الفني خلال ما تبقى من الموسم، قبل الانتقال إلى مشروع تدريبي طويل الأمد في الصيف المقبل.