ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم

بات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسأصبح مشجعا للمنتخب بعد 2026 أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أنه يشعر بالراحة بعد قراره مغادرة تدريب "الديوك" عقب نهاية كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه سيعود لمتابعة المنتخب كمشجع بعد سنوات طويلة من العمل الفني. وأوضح ديشامب أن تركيزه الحالي ينصب على الاستعداد الجيد للمونديال المقبل، مؤكدًا أن المنافسة ستكون قوية، حيث يرى أن هناك نحو 7 إلى 8 منتخبات تمتلك القدرة على التتويج باللقب، مع ضرورة التحلي بالتواضع والعمل خطوة بخطوة لتحقيق الهدف. ويُذكر أن ديشامب تولى تدريب منتخب فرنسا منذ 012، وقاده للتتويج بكأس العالم 2018، والوصول إلى نهائي نسخة 2022، إضافة إلى الفوري الأمم الأوروبية 2021.

