اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتخاذ خطوات جادة للتحضير لمرحلة ما بعد ديديه ديشامب، من خلال البحث عن مدير فني جديد لمنتخب فرنسا عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.





زيدان المرشح الأبرز لقيادة الديوك





وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن زين الدين زيدان يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، حيث دخل الاتحاد الفرنسي في مفاوضات وُصفت بالهادئة مع الأسطورة الفرنسية، تمهيدًا لتعيينه مدربًا للمنتخب بعد إسدال الستار على مونديال 2026.





مفاوضات هادئة وخطط طويلة المدى





وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الفرنسي يفضّل العمل بعيدًا عن الأضواء، واضعًا تصورًا شاملًا للجهاز الفني الجديد، يتماشى مع طموحات المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توافر جيل مميز من النجوم القادرين على المنافسة القارية والعالمية.





توسيع الجهاز الفني وتحديث المنظومة





وأضاف التقرير أن الاتحاد الفرنسي يناقش إمكانية تشكيل جهاز فني موسّع مقارنة بالجهاز الحالي، بما يشمل ضم ديفيد بيتوني، المساعد المقرّب والمفضّل لزيدان، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لتحليل البيانات والأداء، في إطار تطوير المنظومة الفنية للمنتخب.





موقف رئيس الاتحاد الفرنسي





في المقابل، يتمسك فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالانتظار حتى نهاية كأس العالم 2026 قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء فيما يخص تعيين المدير الفني أو استكمال ملامح الجهاز الفني الجديد بشكل كامل.





ديشامب يطوي صفحة ذهبية





وكان ديديه ديشامب، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي نسخة 2022، قد مدّد عقده حتى عام 2026، قبل أن يعلن بنفسه عدم رغبته في الاستمرار بعد نهاية المونديال.





سجل زيدان يدعم حظوظه





ويُعزز السجل التدريبي الحافل لزين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث توّج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، من حظوظه في قيادة المنتخب الفرنسي، خاصة مع وجود نجوم بارزين على رأسهم كيليان مبابي، رغم التحديات المالية واهتمام بعض الأندية بخدماته، إلا أن حلم زيدان بقيادة “الديوك” يبدو واضحًا ومطروحًا بقوة



