مدافع إسبانيا السابق يُرشح منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 2026

يعتقد جيرارد بيكيه، مدافع إسبانيا السابق، أن فرنسا قد تكون الأقرب للفوز بكأس العالم 2026.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية قبل انطلاق البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية مستوى الضجة في البلاد، وهذا لا يحدث كما حدث في عام 1994، عندما اختفت كرة القدم في الولايات المتحدة بعد كأس العالم نأمل أن يستمر الأمر"، في إشارة إلى المرة الأولى التي أقيم فيها الحدث في البلاد.



وأشار بيكيه إلى فرنسا باعتبارها المرشحة الأبرز للفوز بكأس العالم هذا العام، مستشهدا بوصولها إلى النهائي مرتين متتاليتين ومجموعة المواهب المميزة لديها، لكنه لم يستبعد منتخبات أخرى قوية مثل الأرجنتين والبرازيل وبلاده كمرشحين أقوياء.



وأضاف الرجل البالغ من العمر 38 عاما: "أعتقد أن فرنسا هي المرشحة الأوفر حظا، لقد وصلوا إلى نهائي كأس العالم في العامين الماضيين، فازوا في أحدهما وخسروا الآخر، من حيث الأسماء، أعتقد أنهم يمتلكون أفضل المواهب".



واختتم: "لكن بعد ذلك، يجب أن يكونوا فريقا متماسكا، وهنا أعتقد أن إسبانيا تمتلك فريقا رائعا، آمال إسبانيا ستعتمد على مستوى اللاعبين، وصحتهم، وتوقيت مشاركتهم ثم على قليل من الحظ في بطولة قصيرة كهذه، حيث يكفي خسارة مباراة واحدة للخروج من المنافسة".