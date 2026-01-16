قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا

إسلام مقلد

نجح فريق برشلونة في الفوز على فريق راسينج دي سانتاندير بنتيجة 2-0 والتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدفي برشلونة كل من فيران توريس ولامين يامال في الدقيقتين 66 و90+5 من عمر اللقاء، ليتأهل بتلك النتيجة برشلونة لدور الـ 8 من البطولة.

وشهدت المباراة سجال بين برشلونة وراسينج دي سانتاندير على مجريات اللقاء وأهدرت أكثر من فرصة للتسجيل لكن تألق حراس المرمى والدفاع للتصدي لتلك الفرص، لتبتسم النتيجة لصالح فريق برشلونة بنتيجة 2-0.

تأجيل اللقاء 15 دقيقة

وقبل بداية اللقاء قرر منظمي مباراة راسينغ دي سانتاندير ضد برشلونة في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وجاء سبب تأجيل المباراة بسبب تدافع الجماهير أثناء دخول المدرجات وخاصة غير الحاملين لتذاكر اللقاء، مما دفع المنظمين لتأجيل اللقاء.

تشكيل برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره راسينج سانتاندير، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى:  خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

