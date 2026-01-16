برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا

نجح فريق برشلونة في الفوز على فريق راسينج دي سانتاندير بنتيجة 2-0 والتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل هدفي برشلونة كل من فيران توريس ولامين يامال في الدقيقتين 66 و90+5 من عمر اللقاء، ليتأهل بتلك النتيجة برشلونة لدور الـ 8 من البطولة.

وشهدت المباراة سجال بين برشلونة وراسينج دي سانتاندير على مجريات اللقاء وأهدرت أكثر من فرصة للتسجيل لكن تألق حراس المرمى والدفاع للتصدي لتلك الفرص، لتبتسم النتيجة لصالح فريق برشلونة بنتيجة 2-0.

تأجيل اللقاء 15 دقيقة

وقبل بداية اللقاء قرر منظمي مباراة راسينغ دي سانتاندير ضد برشلونة في دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا تأجيل اللقاء لمدة 15 دقيقة بسبب مشاكل أمنية تتعلق بدخول الجماهير.

وجاء سبب تأجيل المباراة بسبب تدافع الجماهير أثناء دخول المدرجات وخاصة غير الحاملين لتذاكر اللقاء، مما دفع المنظمين لتأجيل اللقاء.

تشكيل برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره راسينج سانتاندير، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.