مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية

كشفت تقارير صحفية إسبانيا، أن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، حسم موقفه من مستقبل أحد لاعبي الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، رافضًا فكرة رحيله بأي شكل.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن فليك تجاهل الاهتمام المتزايد الذي أبدته عدة أندية بخدمات السويدي روني باردجي، وقرر الإبقاء عليه داخل صفوف الفريق وعدم السماح بخروجه خلال شهر يناير.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تلقت العديد من العروض في الفترة الماضية، تمحورت حول استعارة اللاعب الشاب، في ظل تألقه وجذب الأنظار هذا الموسم.

وأضافت أن نادي بورتو البرتغالي كان من أبرز المهتمين، بعد ما تقدم بعرض رسمي لاستعارة باردجي، إلا أن الرد من جانب النادي الكتالوني جاء بالرفض القاطع.

وأشارت التقارير إلى وجود اتفاق تام بين فليك والإدارة الرياضية، بقيادة ديكو، على اعتبار باردجي أحد الركائز المستقبلية للمشروع الرياضي في برشلونة، وعدم التفريط فيه.

ويرتبط اللاعب السويدي بعقد طويل الأمد مع النادي يمتد حتى صيف 2029، وشارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أهداف لزملائه.