سر ظهور الكونغو على قمصان برشلونة فى التتويج بلقب السوبر الإسباني

لفت الأنظار ظهور اسم الكونغو الديمقراطية على قمصان لاعبي فريق برشلونة خلال تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني أمس الأحد أمام ريال مدريد.



‏وكشفت تقارير عن سر ظهور اسم الكونغو الديمقراطية على قمصان فريق برشلونة أثناء تتويج البارسا بلقب كأس السوبر الإسباني ويعود إلي وجود إتفاقية تسويقية بين برشلونة والكونغو الديمقراطية تنص على وضع شعار البلاد كوجهة سياحية على قمصان التدريبات لتعزيز الثقافة والابتكار الرياضي في البلاد الأفريقية.

وأفادت أن الصفقة تأتي ضمن توجهات برشلونة لتعزيز إيراداته المالية وتحقيق أهداف تنموية في إفريقيا، وتتبع خطوات مماثلة لبعض الأندية الأوروبية الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع الكونغو، مثل موناكو وميلان، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وظهر اسم وشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب أفريقيا" على قمصان التدريب لنادي برشلونة كجزء من صفقة رعاية كبيرة بقيمة تقارب 44 مليون يورو لمدة 4 سنوات، تهدف لتسويق البلاد كوجهة سياحية، حيث يضع شعار الكونغو على ظهر قمصان التدريب لجميع فئات النادي، مع وجود خطط لإنشاء مركز ثقافي في الكامب نو الجديد.



وجاءت تفاصيل صفقة الرعاية من جانب نادي برشلونة الإسباني على النحو التالي:



المدة: من موسم 2025-2026 حتى 2028-2029.



المبلغ: حوالي 44 مليون يورو على مدار أربع سنوات.



المكان: يظهر الشعار على الجزء الخلفي من قمصان التدريب لجميع فرق برشلونة المحترفة، بما في ذلك فريق الرجال والسيدات والشباب.



الشعار: "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب أفريقيا".

أهداف الاتفاقية:



1-ترويج سياحي: تسويق الكونغو الديمقراطية كوجهة سياحية غنية بالتراث والثقافة.



2- مبادرات ثقافية: إنشاء "بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية" في ملعب كامب نو الجديد، لعرض التراث الكونغولي.



3- تنمية رياضية: إنشاء أكاديميات وبرامج رياضية للأطفال والمدربين في الكونغو، بالتعاون مع أكاديميات برشلونة المنهجية.