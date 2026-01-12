قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
رياضة

سر ظهور الكونغو على قمصان برشلونة فى التتويج بلقب السوبر الإسباني

برشلونة
برشلونة
يسري غازي

لفت الأنظار ظهور اسم الكونغو الديمقراطية على قمصان لاعبي فريق برشلونة خلال تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني أمس الأحد أمام ريال مدريد.

‏وكشفت تقارير عن سر ظهور اسم الكونغو الديمقراطية على قمصان فريق برشلونة أثناء تتويج البارسا بلقب كأس السوبر الإسباني ويعود إلي وجود إتفاقية تسويقية بين برشلونة والكونغو الديمقراطية تنص على وضع شعار البلاد كوجهة سياحية على قمصان التدريبات لتعزيز الثقافة والابتكار الرياضي في البلاد الأفريقية.

وأفادت أن الصفقة تأتي ضمن توجهات برشلونة لتعزيز إيراداته المالية وتحقيق أهداف تنموية في إفريقيا، وتتبع خطوات مماثلة لبعض الأندية الأوروبية الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع الكونغو، مثل موناكو وميلان، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. 

وظهر اسم وشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب أفريقيا" على قمصان التدريب لنادي برشلونة كجزء من صفقة رعاية كبيرة بقيمة تقارب 44 مليون يورو لمدة 4 سنوات، تهدف لتسويق البلاد كوجهة سياحية، حيث يضع شعار الكونغو على ظهر قمصان التدريب لجميع فئات النادي، مع وجود خطط لإنشاء مركز ثقافي في الكامب نو الجديد. 
 

وجاءت تفاصيل صفقة الرعاية من جانب نادي برشلونة الإسباني على النحو التالي:


المدة: من موسم 2025-2026 حتى 2028-2029.


المبلغ: حوالي 44 مليون يورو على مدار أربع سنوات.


المكان: يظهر الشعار على الجزء الخلفي من قمصان التدريب لجميع فرق برشلونة المحترفة، بما في ذلك فريق الرجال والسيدات والشباب.


الشعار: "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب أفريقيا". 
أهداف الاتفاقية:

1-ترويج سياحي: تسويق الكونغو الديمقراطية كوجهة سياحية غنية بالتراث والثقافة.

2- مبادرات ثقافية: إنشاء "بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية" في ملعب كامب نو الجديد، لعرض التراث الكونغولي.

3- تنمية رياضية: إنشاء أكاديميات وبرامج رياضية للأطفال والمدربين في الكونغو، بالتعاون مع أكاديميات برشلونة المنهجية. 

برشلونة ريال مدريد الكونغو كأس السوبر الإسباني كأس أمم إفريقيا

