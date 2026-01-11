برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بالهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هدف برشلونة الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من بيدري.

وراوغ فينيسيوس جونيور أكثر من لاعب وسجل هدفا رائعا ليتعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 45+2.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة رائعة من بيدري.

وتعادل ريال مدريد مجددا عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 45+6 أثر تلقيه تمريرة في منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وسجل رافينيا دياز الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو