الصحة: تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة واستخدام مركز البيانات الموحد

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعاً لبحث رفع كفاءة وتطوير قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بمنظومة علاج المواطنين على نفقة الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

ترأس الاجتماع اللواء مهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجالس الطبية المتخصصة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلي شركتي DMS وOracle.

خطة تحديث البنية الرقمية للمنظومة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض خطة تحديث البنية الرقمية للمنظومة، بهدف تحسين كفاءة الأداء، تسريع إجراءات تقديم الخدمة، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وناقش المجتمعون آليات نقل وتشغيل قواعد البيانات والتطبيقات على مركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوحيد مصادر البيانات، تعزيز الاعتماد على النظم الرقمية الحديثة، توسيع الخدمات الإلكترونية، والاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية.

كما تناول الاجتماع تطوير الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وتعظيم الاستفادة من قواعد بيانات الدولة لمنع الهدر وضمان توجيه الموارد لمستحقيها، مع التركيز على تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المرضى.

وأكدت التوصيات أهمية التحقق من استحقاق المواطنين للعلاج على نفقة الدولة عبر التكامل مع قواعد البيانات الرسمية من خلال المحول الرقمي الحكومي (G2G)، لضمان دقة البيانات وعدالة توزيع الخدمات العلاجية، إلى جانب الاتفاق على البدء في إجراءات نقل المنظومة وتشغيلها بمركز البيانات الموحد، واستكمال التعاقدات والتنفيذ الفني، دعمًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي أن تطوير البنية التحتية المعلوماتية يمثل محوراً رئيسياً للوزارة، لتأمين البيانات الصحية، ضمان استمرارية الخدمات، وبناء منظومة رقمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في أمن المعلومات وجودة الرعاية الصحية.