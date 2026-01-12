مبابي يشعل الجدل بعد الكلاسيكو.. حقيقة رفض الممر الشرفي لبرشلونة وموقف الاتحاد الإسباني

أفادت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رفض المشاركة في إقامة ممر شرفي للاعبي برشلونة عقب نهاية مباراة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان برشلونة قد توج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوز مثير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

وشهدت المباراة مشاركة مبابي كبديل في الدقائق الأخيرة، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، خاصة أنه وصل إلى السعودية قبل المباراة بيومين فقط، قبل أن يدفع به المدرب تشابي ألونسو في الربع ساعة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام من داخل ملعب الإنماء أن لاعبي ريال مدريد لم يصطفوا لإقامة ممر شرفي لفريق برشلونة قبل صعوده إلى منصة التتويج، مشيرة إلى أن مبابي أبعد بعض زملائه عن منطقة المنصة، رافضًا المشاركة في أي تحية رسمية للاعبي الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، أوضح ريال مدريد في تصريحات لأحد الصحفيين أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هو من طلب من لاعبي الفريق التحرك من مكانهم أو التوجه إلى موقع آخر داخل الملعب، بسبب وقوفهم في منطقة كانت تحجب رؤية الكاميرات، وهو ما حال دون تنفيذ الممر الشرفي، مؤكدًا أن عدم الوقوف لم يكن بدافع عدم احترام بطل البطولة.