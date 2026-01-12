قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
رياضة

مفاجأة ألونسو بشأن فينيسيوس بعد خسارة كلاسيكو السوبر

إسراء أشرف

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحالة فينيسيوس جونيور، عقب خسارة فريقه أمام برشلونة بنتيجة 2-3، في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أُقيم في مدينة جدة السعودية.

وأثنى ألونسو على أداء النجم البرازيلي في تصريحات لقناة «موفيستار»، مؤكدًا أن فينيسيوس قدّم مباراة كبيرة وكان مصدر خطورة مستمر بفضل انطلاقاته السريعة، مشيرًا إلى أنه سجل هدفًا رائعًا يعكس مهاراته العالية.

وأوضح أن اللاعب طلب الخروج في الدقيقة 85 بسبب شعوره بالإجهاد، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، بعدما بذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا طوال اللقاء.

وفي المؤتمر الصحافي، تطرق ألونسو إلى وضعية كيليان مبابي، موضحًا أنه لم يكن جاهزًا للبدء أساسيًا، لذلك فضل الاحتفاظ به والدفع به في الشوط الثاني لإرباك دفاع برشلونة، إلا أن استقبال الهدف الثالث قبل مشاركته حال دون تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.

وعن مشاعره بعد خسارة اللقب، أشار مدرب ريال مدريد إلى أن إحساسه كان مزدوجًا بين الفخر بما قدمه اللاعبون ومحاولتهم القتال حتى اللحظة الأخيرة، والحزن لعدم التتويج، خاصة أن المباراة كانت متقاربة وشهدت إهدار فرص محققة في الدقائق الختامية.

وأكد ألونسو أن الفريق سيغلق ملف هذه المباراة سريعًا للتركيز على الاستحقاقات المقبلة، لافتًا إلى أن خوض مواجهتين قويتين أمام منافسين كبار خلال فترة قصيرة منح اللاعبين مكاسب فنية مهمة.

وحول حديثه مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بعد اللقاء، أوضح ألونسو أن الحديث كان سريعًا ومقتضبًا دون التطرق لأي تفاصيل.

وتُوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، والثانية على التوالي على الأراضي السعودية، عقب تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد.

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد السوبر الإسباني برشلونة

