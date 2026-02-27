كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان.. نزوح بالملايين ومجاعة تهدد دارفور

استعرضت "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدة أن البلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من ألف يوم.

وأوضح التقرير أن الحرب التي اندلعت على خلفية الصراع مع قوات الدعم السريع ألقت بظلالها الكارثية على مختلف مناطق السودان، ومن بينها منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، التي تحولت إلى أحدث ضحايا الهجمات المسلحة، بعدما تعرضت لسلسلة من الاعتداءات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من المدنيين، إضافة إلى تدمير المرفق الصحي الوحيد في المنطقة.

ووفقًا لما نقلته شبكة أطباء السودان، أدت الهجمات إلى نزوح نحو 3000 شخص إلى مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يعيش النازحون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة في ظل انعدام المأوى والغذاء ومياه الشرب. وطالبت الشبكة المنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء النازحين، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع لا يختلف كثيرًا في مناطق أخرى من شمال دارفور، من بينها مناطق تابعة لقبيلة المحاميد، حيث لا يزال مصير العشرات مجهولًا بين قتيل أو جريح أو مفقود.

وعلى مدار سنوات الحرب الثلاث، نزح نحو 9 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، فيما يعاني أكثر من 21 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي وصفت ما يجري في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليًا.