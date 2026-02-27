برلماني : لقاء الرئيس السيسي وكامل إدريس يؤكد دعم مصر لوحدة السودان واستقراره

أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بـ مجلس النواب، أهمية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، مشددا على أن مصر تقوم بدور هام للحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.

وأضاف النائب أشرف سعد سليمان، في تصريحات له اليوم، أن هذا اللقاء يعكس الرؤية المصرية الثابتة تجاه السودان، والتي تقوم على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، وصون سيادتها، ودعم جهود استعادة الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام والتنمية.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية على عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع بين مصر والسودان، باعتبارها علاقات تاريخية راسخة تقوم على وحدة المصير والتكامل في المصالح، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار السودان يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح النائب أشرف سعد سليمان أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب في السودان، ووقف نزيف الدم، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة السودانية، وحماية مقدرات الشعب السوداني من الدمار والانهيار.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم مصر الكامل للسودان الشقيق، قيادةً وشعبًا، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في القارة الأفريقية، وبما يسهم في عودة الاستقرار وترسيخ السلام الدائم في السودان.