محلل فني: دعم الجماهير سر تقدم الزمالك.. والأهلي يواجه أزمات مع توروب

أكد المحلل الفني عماد غنيم، أن الفضل في تواجد فريق الزمالك ضمن الأندية المنافسة للقب الدوري المصري يعود للدعم الجماهيري الكبير الذي يقدمه أنصار الفريق.



وأشار غنيم، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الحضور الجماهيري يشكل عاملًا محفزًا للاعبي الزمالك ويعزز أدائهم على أرض الملعب.



وأضاف غنيم أن نادي سيراميكا كليوباترا يسير بشكل جيد نحو المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، ما يمنحه فرصة المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن الفريق يقدم أداءً مستقرًا في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها بطولة الدوري هذا الموسم.



وتطرق غنيم إلى أزمة الأهلي مع المدير الفني ييس توروب، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من بعض الأزمات الإدارية والفنية، لكنه يظل منافسًا قويًا على اللقب بفضل قاعدة لاعبيه الكبيرة وخبرتهم في التعامل مع ضغوط البطولة.