هانزي فليك: هذا سر تتويج برشلونة بالسوبر الإسباني أمام ريال مدريد

أشاد هانزي فليك، مدرب برشلونة، بأداء لاعبيه بعد تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني، عقب الفوز المثير 3-2 على ريال مدريد في المباراة النهائية.

وحقق البارسا اللقب للمرة الـ16 في تاريخه، والثانية على التوالي أمام غريمه التقليدي، بعد أن فاز العام الماضي 5-2 في النهائي، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "روح الفريق كانت السر وراء هذا التتويج. عندما ترى اللاعبين يقاتلون في كل مباراة من أجل النادي والجماهير ويبذلون قصارى جهدهم، فهذا أمر رائع. هناك معنويات عالية وعزيمة قوية".

وأضاف المدرب الألماني: "أنا فخور بلاعبي فريقي، لقد سيطرنا على المباراة ولعبنا بأسلوبنا المعتاد في مواجهة لم تكن سهلة، خصوصًا مع وجود لاعبين مميزين في ريال مدريد".

وتابع: "لا أفكر في المباريات الماضية، ولكن الفوز على ريال مدريد له شعور رائع. اللاعبون البدلاء كان لهم تأثير واضح، وهذه هي روح الفريق الحقيقية".