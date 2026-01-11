فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه

توّج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على نظيره ريال مدريد، 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار دور النهائي.

جاء هدف برشلونة الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من بيدري.

وراوغ فينيسيوس جونيور أكثر من لاعب وسجل هدفا رائعا ليتعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 45+2.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة رائعة من بيدري.

وتعادل ريال مدريد مجددا عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 45+6 أثر تلقيه تمريرة في منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وسجل رافينيا دياز الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

وحصل فرينكي دي يونج على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+1 بعد تدخل قوي على مبابي.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

وبهذه النتيجة، يتوج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية تتويجا للقب في إسبانيا.