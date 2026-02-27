نهاوند سري يإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية نهاوند سري، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نهاوند سري بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان ستان انيق اصفر اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الناعمة ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، وشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك كما قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

من هي نهاوند سري

تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة، حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.