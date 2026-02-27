قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نهاوند سري يإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

محمد بدران   -  
سارة عبد الله

شاركت الإعلامية نهاوند سري، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نهاوند سري بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان ستان انيق اصفر اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الناعمة ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، وشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك كما قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

من هي نهاوند سري

تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة، حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.

نهاوند سري انستجرام حسين سري باشا

