أناقة وجمال.. نهاوند سري تستقبل رمضان بإطلالة هادئة

تألقت الإعلامية نهاوند سري بإطلالة رمضانية، عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نهاوند وهي ترتدي قفطاناً باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها، وأضفى على إطلالتها مزيجاً من الأناقة والرقي.

يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، وشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك.

كما قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، وشاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “ON E”، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

من هي نهاوند سري

تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة، حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.