موعد مباراة الأهلي أمام زد في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري

تقام مباراة الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وشهدت الجولة التاسعة عشرة شهدت استمرار الصراع الشرس على الصدارة، حيث واصل الزمالك تواجده في القمة برصيد 37 نقطة بعد فوزه الصعب على زد بنتيجة 2-1، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي حقق انتصاراً عريضاً على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.