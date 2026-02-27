قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي أمام زد في الدوري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري 

تقام مباراة  الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

وشهدت الجولة التاسعة عشرة شهدت استمرار الصراع الشرس على الصدارة، حيث واصل الزمالك تواجده في القمة برصيد 37 نقطة بعد فوزه الصعب على زد بنتيجة 2-1، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي حقق انتصاراً عريضاً على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.

الاهلي زد الدوري

