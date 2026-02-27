قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
أخبار البلد

جامعة عين شمس تواصل دعم المشروع الوطني للقراءة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

عقدت جامعة عين شمس ندوات تعريفية داخل الكليات، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبالتنسيق والإشراف الإداري من  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

شهدت كليتا الإعلام والصيدلة تنظيم ندوتين تعريفيتين، بحضور السادة العمداء والوكلاء، إلى جانب منسقي المشروع الوطني للقراءة بالكليتين، في أجواء عكست اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز ثقافة القراءة بين الطلاب.

وألقى الدكتور عبدالمنعم زكي، منسق المشروع الوطني للقراءة بالجامعة، محاضرة استعرض خلالها أهمية القراءة في تنمية وعي الشباب، ودورها المحوري في دعم مشاركتهم الفاعلة في مسيرة تنمية وتطوير الدولة المصرية على مختلف الأصعدة. كما تناول شرح أهداف المشروع، ومستويات المسابقة، وشروط التلخيص، ومعايير التقييم والتحكيم، مجيبًا عن استفسارات الطلاب بشأن آليات التسجيل وخطوات المشاركة.

وفي ختام الندوات، أعرب منسق المشروع عن خالص تقديره لقيادات كليتي الإعلام والصيدلة لاستضافتهما هذه الفعاليات، والتي أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الطلابية، كما وجّه الشكر لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل للمشروع، مشيدًا بالدور الفاعل لقطاع شؤون التعليم والطلاب ممثلًا في الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الثقافي، ومثمنًا الجهود المبذولة في زيادة أعداد المشاركين، خاصة بعد تجاوز عدد الطلاب المسجلين من داخل الجامعة أكثر  من 2000 طالب وطالبة.

ومن المقرر أن تتواصل الندوات التعريفية خلال الفترة المقبلة بباقي كليات الجامعة، دعمًا لمشاركة قوية ومتميزة من جامعة عين شمس في المشروع الوطني للقراءة، وترسيخًا لدورها الريادي في مجال الثقافة والتنوير.

جامعة عين شمس المشروع الوطني للقراءة مصر 2030

