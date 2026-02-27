قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي وائل فايز، أن محافظ القاهرة يواصل جهوده لإزالة العشوائيات من الشوارع حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة، مشيرًا إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء في الشارع لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، وهناك توجيهات فورية بإزالة إشغالات شارع الجلاء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحافظ يتجول بنفسه في الشوارع لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه لن يسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، حرصًا على إعادة الانضباط وإعطاء الطريق حقه.

وأضاف أن بعض الشوارع كانت مغلقة بسبب انتشار الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن مدخل مستشفى الجلاء للولادة كان مغلقًا نتيجة وجود الباعة أمامه، وهو ما استدعى تدخل المحافظة لتوفير الحماية للمواطنين وضمان سهولة الحركة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تعمل في الوقت ذاته على توفير بدائل حضارية للباعة الجائلين، مستشهدًا بما تم في منطقة العتبة، حيث تم توفير 700 مكان مخصص لهم.

محافظ القاهرة القاهرة إزالة العشوائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

تطهير المساقي

"الزراعة" تكثف أعمال تطهير المساقي بمحافظة الأقصر تزامناً مع موسم كسر القصب

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: الأسبوع الثاني من رمضان أجواء متقلبة باردة

إياتا

«إياتا» تفتح باب الترشح لجوائز التنوع والشمول 2026.. و25 ألف دولار لكل فئة بارزة

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد