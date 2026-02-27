تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء

أكد الكاتب الصحفي وائل فايز، أن محافظ القاهرة يواصل جهوده لإزالة العشوائيات من الشوارع حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة، مشيرًا إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء في الشارع لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، وهناك توجيهات فورية بإزالة إشغالات شارع الجلاء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحافظ يتجول بنفسه في الشوارع لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه لن يسمح بعودة العشوائيات مرة أخرى، حرصًا على إعادة الانضباط وإعطاء الطريق حقه.

وأضاف أن بعض الشوارع كانت مغلقة بسبب انتشار الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن مدخل مستشفى الجلاء للولادة كان مغلقًا نتيجة وجود الباعة أمامه، وهو ما استدعى تدخل المحافظة لتوفير الحماية للمواطنين وضمان سهولة الحركة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تعمل في الوقت ذاته على توفير بدائل حضارية للباعة الجائلين، مستشهدًا بما تم في منطقة العتبة، حيث تم توفير 700 مكان مخصص لهم.