قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يعلن عودة جواو كانسيلو معارًا من الهلال السعودي

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو
إسراء أشرف

أعلن نادي برشلونة اليوم، الثلاثاء، رسميًا عن استعادة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، ليكون ضمن صفوف الفريق حتى ختام الموسم الحالي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان رسمي إلى أن كانسيلو سيرتدي القميص رقم 2، وأن الاتفاق مع الهلال تم بشكل كامل، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وشهدت مراسم توقيع العقد حضور الرئيس خوان لابورتا، والنائب الأول رافائيل يوستي، وعضو مجلس الإدارة خوان سولير، بالإضافة إلى المدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"، وأفراد عائلة اللاعب.

ويعود كانسيلو إلى برشلونة بعد تجربته السابقة المميزة مع الفريق خلال موسم 2023/2024 على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، حيث شارك في 42 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.

وبعد انتهاء إعارته السابقة، انتقل كانسيلو إلى الهلال السعودي، حيث خاض 45 مباراة خلال موسم ونصف، قبل أن يعود الآن لتدعيم صفوف برشلونة في مرحلة حاسمة من الموسم.

جواو كانسيلو كانسيلو الهلال برشلونة اخبار برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: حملات التضليل الرقمي للجماعة الإرهابية هدفها تشويه الحقائق وبث الإحباط

مجلس النواب

25 لجنة تنتظر الحسم.. إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية ببرلمان 2026

رضا فرحات

المؤتمر: التضليل الرقمي آخر أسلحة جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوطها شعبيا

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد