برشلونة يعلن عودة جواو كانسيلو معارًا من الهلال السعودي

أعلن نادي برشلونة اليوم، الثلاثاء، رسميًا عن استعادة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، ليكون ضمن صفوف الفريق حتى ختام الموسم الحالي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان رسمي إلى أن كانسيلو سيرتدي القميص رقم 2، وأن الاتفاق مع الهلال تم بشكل كامل، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وشهدت مراسم توقيع العقد حضور الرئيس خوان لابورتا، والنائب الأول رافائيل يوستي، وعضو مجلس الإدارة خوان سولير، بالإضافة إلى المدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"، وأفراد عائلة اللاعب.

ويعود كانسيلو إلى برشلونة بعد تجربته السابقة المميزة مع الفريق خلال موسم 2023/2024 على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، حيث شارك في 42 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى.

وبعد انتهاء إعارته السابقة، انتقل كانسيلو إلى الهلال السعودي، حيث خاض 45 مباراة خلال موسم ونصف، قبل أن يعود الآن لتدعيم صفوف برشلونة في مرحلة حاسمة من الموسم.