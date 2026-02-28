قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها
قرب جزيرة ميياكوجيما.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب اليابان
ناقد رياضي: رغم الأزمات الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء
كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها.. الإفتاء تحدد كم آية يستحب قراءتها في الركعة
إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-2-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
باسم سمرة: يسرا مبهرة في بنات فاتن.. وأركز على المحتوى لا الاسم
نصر العاشر من رمضان.. ذكرى لا تغيب وبطولات من مجد الوطن
البيوت الهادئة في رمضان.. هل غياب الخلاف دليل على الاستقرار العائلي؟
رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق
خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن يكشف كواليس استبعاد كامويش من قائمة مباراة الأهلي وزد

كامويش
كامويش
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، عن كواليس استبعاد المهاجم الأنجولي يلسين كامويش من قائمة النادي الأهلي لمواجهة زد المرتقبة والمقرر لها اليوم السبت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر في الأهلي:استبعاد كامويش وأحمد عيد من قائمة لقاء زد لوجهة نظر فنية"

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

بينما يحتل فريق زد إف سي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز الأهلي موعد مباراة الأهلي وزد مباراة الأهلي وزد احمد حسن يلسين كامويش كامويش

