الجيش الليبي ينفذ ضربات جوية ضد مواقع مرتزقة وعناصر إرهابية

أعلن الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع مرتزقة وعناصر إرهابية على الحدود بين ليبيا والنيجر، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة وتدمير آليات ومعدات.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش الوطني الليبي عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة في المنطقة الحدودية الجنوبية، استهدفت عناصر من المعارضة التشادية المسلحة، وذلك عقب هجوم مباغت شنته هذه العناصر، على إحدى نقاط تمركز القوات المسلحة الليبية.

وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي، أن قوة العمليات الخاصة تمكنت من تنفيذ هجوم مضاد أسفر عن تحرير الجنود الليبيين المحتجزين خلال الهجوم، مشيرًا إلى أنهم بصحة جيدة ويتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى تكبيد عناصر المعارضة خسائر كبيرة في الأرواح، كما تم القبض على قائد المجموعة المهاجمة وعدد من العناصر الرئيسيين، في حين تواصل وحدات الاستطلاع البرية والجوية عمليات الرصد والملاحقة لبقايا التشكيلات المسلحة في المنطقة.

وأسفرت العملية عن استشهاد الجندي البطل حمد عقيلة العريبي، أحد منتسبي الكتيبة 676 مشاة التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، خلال تصديه للهجوم، حيث نعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي روحه الطاهرة، مؤكدة أنه قدم روحه فداءً للوطن أثناء رباطه في أقصى الصحراء.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في ختام البيان استمرارها في تأمين الحدود الجنوبية والتعامل بكل حزم مع أي تهديد من شأنه أن يمس أمن الوطن وسلامة أراضيه، مشددة على أن القوات المسلحة لن تتهاون في ملاحقة أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار جنوب ليبيا.