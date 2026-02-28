قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الليبي ينفذ ضربات جوية ضد مواقع مرتزقة وعناصر إرهابية

الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمود نوفل

أعلن الجيش الوطني الليبي  تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع مرتزقة وعناصر إرهابية على الحدود بين ليبيا والنيجر، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة وتدمير آليات ومعدات.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش الوطني الليبي عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة في المنطقة الحدودية الجنوبية، استهدفت عناصر من المعارضة التشادية المسلحة، وذلك عقب هجوم مباغت شنته هذه العناصر، على إحدى نقاط تمركز القوات المسلحة الليبية.

وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي، أن قوة العمليات الخاصة تمكنت من تنفيذ هجوم مضاد أسفر عن تحرير الجنود الليبيين المحتجزين خلال الهجوم، مشيرًا إلى أنهم بصحة جيدة ويتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى تكبيد عناصر المعارضة خسائر كبيرة في الأرواح، كما تم القبض على قائد المجموعة المهاجمة وعدد من العناصر الرئيسيين، في حين تواصل وحدات الاستطلاع البرية والجوية عمليات الرصد والملاحقة لبقايا التشكيلات المسلحة في المنطقة.

وأسفرت العملية عن استشهاد الجندي البطل حمد عقيلة العريبي، أحد منتسبي الكتيبة 676 مشاة التابعة لرئاسة أركان القوات البرية، خلال تصديه للهجوم، حيث نعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي روحه الطاهرة، مؤكدة أنه قدم روحه فداءً للوطن أثناء رباطه في أقصى الصحراء.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في ختام البيان استمرارها في تأمين الحدود الجنوبية والتعامل بكل حزم مع أي تهديد من شأنه أن يمس أمن الوطن وسلامة أراضيه، مشددة على أن القوات المسلحة لن تتهاون في ملاحقة أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار جنوب ليبيا.

الجيش الوطني النيجر هناصر إرهابية الحدود بين ليبيا والنيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

حملات مسائية

حملات بأسواق وشوراع مدينة أسوان ترفع أكثر من 250 حالة إشغال

جهود متنوعة

أخبار أسوان| حملات بالأسواق والشوارع لإعادة الإنضباط .. المحافظ يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

أذان المغرب

عاشر أيام شهر رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم السبت في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد