برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اجتياز الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الفحوصات الطبية بنجاح، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي قريبا.

وقال نادي برشلونة في بيان: "اجتاز اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الاختبارات البدنية المعتادة، ولم يتبق سوى توقيع العقد يوم الثلاثاء الذي سيجعله لاعباً جديداً في برشلونة".

وخضع كانسيلو للاختبارات البدنية والطبية الروتينية دون أي معوقات، على أن يتم توقيع العقد بشكل رسمي يوم الثلاثاء، ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الكتالوني.

وكان اللاعب قد وصل إلى مدينة برشلونة ظهر اليوم، حيث توجه مباشرة إلى مستشفى برشلونة لإجراء الفحوصات اللازمة، بعدما أنهى ارتباطه بنادي الهلال السعودي، منتظرًا استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتوقيعه.

ومن المقرر أن يُقام حفل التوقيع في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء، داخل مكاتب رئيس النادي خوان لابورتا، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مصغر في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، يتحدث خلاله كانسيلو إلى وسائل الإعلام المعتمدة.