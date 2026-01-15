تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره راسينج سانتاندير، اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

تنطلق مباراة برشلونة ضد راسينج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويأتي برشلونة من فوز مثير أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

الفوز على ريال مدريد

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباستي.