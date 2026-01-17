صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الأداء اللافت للنجم براهيم دياز مع المنتخب المغربي، معتبرة أن قراره تمثيل “أسود الأطلس” بدل إسبانيا أثبت صحته مع مرور الوقت.

وجاء عنوان التقرير: “براهيم يحرج إسبانيا”، في إشارة إلى النتائج القوية التي حققها اللاعب منذ انضمامه إلى المنتخب المغربي في 2024.

وأوضحت الصحيفة ، أن دياز لم يتذوق طعم الهزيمة بقميص المغرب، محققًا 18 فوزًا و3 تعادلات في 21 مباراة دولية، وهو ما يعكس استقرار مستواه وقدرته على تقديم أداء مميز.

كما كان له دور بارز في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل خمسة أهداف خلال ست مباريات، ليصبح من أبرز نجوم البطولة وركيزة أساسية في مشروع المنتخب المغربي.

وأكدت "آس" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حققت نجاحًا كبيرًا في رهانها على دياز، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه يدرك أن التألق مع المغرب يفتح أمامه فرصًا حقيقية للتتويج بالألقاب والظهور في البطولات الكبرى.

وختمت الصحيفة، بأن قرار تمثيل المغرب كان صعبًا، لكنه كان الخيار الأمثل، خصوصًا مع صغر سن اللاعب البالغ 26 عامًا ومساره الدولي الواعد.

وفي سياق البطولة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية والعالمية غدًا الأحد نحو العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، بين المغرب صاحب الأرض والجمهور، والسنغال.

ووصل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بعد مواجهة نصف نهائي شاقة، انتهت بالتعادل السلبي أمام منافسه قبل أن يحسمها الفريق بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في لقاء تميز بالندية والحذر التكتيكي حتى اللحظات الأخيرة.

أما السنغال، فقد نجحت في التأهل للنهائي بعد فوز مثير على مصر بهدف دون رد، سجله نجم الفريق ساديو ماني، ليقود "أسود التيرانجا" إلى نهائي آخر ويؤكد طموحاتهم في مواصلة الهيمنة على الساحة القارية.