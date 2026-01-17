قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والبوسنة والهرسك تتفقان على دفع التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا

إسراء أشرف

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الأداء اللافت للنجم براهيم دياز مع المنتخب المغربي، معتبرة أن قراره تمثيل “أسود الأطلس” بدل إسبانيا أثبت صحته مع مرور الوقت.

وجاء عنوان التقرير: “براهيم يحرج إسبانيا”، في إشارة إلى النتائج القوية التي حققها اللاعب منذ انضمامه إلى المنتخب المغربي في 2024.

وأوضحت الصحيفة ، أن دياز لم يتذوق طعم الهزيمة بقميص المغرب، محققًا 18 فوزًا و3 تعادلات في 21 مباراة دولية، وهو ما يعكس استقرار مستواه وقدرته على تقديم أداء مميز.

كما كان له دور بارز في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل خمسة أهداف خلال ست مباريات، ليصبح من أبرز نجوم البطولة وركيزة أساسية في مشروع المنتخب المغربي.

وأكدت "آس" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حققت نجاحًا كبيرًا في رهانها على دياز، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه يدرك أن التألق مع المغرب يفتح أمامه فرصًا حقيقية للتتويج بالألقاب والظهور في البطولات الكبرى.

وختمت الصحيفة، بأن قرار تمثيل المغرب كان صعبًا، لكنه كان الخيار الأمثل، خصوصًا مع صغر سن اللاعب البالغ 26 عامًا ومساره الدولي الواعد.

وفي سياق البطولة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية والعالمية غدًا الأحد نحو العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، بين المغرب صاحب الأرض والجمهور، والسنغال.

ووصل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بعد مواجهة نصف نهائي شاقة، انتهت بالتعادل السلبي أمام منافسه قبل أن يحسمها الفريق بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في لقاء تميز بالندية والحذر التكتيكي حتى اللحظات الأخيرة.

أما السنغال، فقد نجحت في التأهل للنهائي بعد فوز مثير على مصر بهدف دون رد، سجله نجم الفريق ساديو ماني، ليقود "أسود التيرانجا" إلى نهائي آخر ويؤكد طموحاتهم في مواصلة الهيمنة على الساحة القارية.

براهيم دياز دياز ماركا المغرب منتخب المغرب إسبانيا منتخب إسبانيا

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

