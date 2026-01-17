قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

120 هدفاً قبل الختام .. أمم إفريقيا المغرب تدخل التاريخ .. وصلاح ينافس دياز حتى الرمق الأخير .. وأوسمين يظهر فى الصورة

محمد صلاح وابراهيم دياز
محمد صلاح وابراهيم دياز

سجلت النسخة الحالية والتى تحمل الرقم 35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب اسمها بحروف من ذهب في تاريخ البطولة بعدما نجحت في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة لتصبح الأكثر غزارة تهديفية منذ انطلاق المسابقة القارية.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " أن النسخة رقم 35 من البطولة وصلت إلى 120 هدفا وذلك قبل خوض مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي في رقم غير مسبوق يعكس التحول الهجومي الكبير الذي تشهده كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وبهذا الإنجاز كسرت بطولة المغرب 2025 الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة مصر 2019 والتي شهدت تسجيل 102 هدف لتؤكد النسخة الحالية أن المنتخبات الإفريقية باتت أكثر جرأة هجوميا وأكثر اعتمادا على المهارة والسرعة والضغط العالي.

بصمة الكبار وتألق المواهب

وشهدت البطولة مساهمات واضحة من المنتخبات الكبرى في القارة حيث قدمت منتخبات السنغال ونيجيريا والمغرب وكوت ديفوار مستويات هجومية لافتة مدعومة بوفرة الحلول الفردية والجماعية في الخط الأمامي.

وفي الوقت ذاته برزت أسماء شابة استطاعت فرض نفسها بقوة لتنافس النجوم أصحاب الخبرات الطويلة.

ويتصدر النجم المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف ليكون أحد أبرز وجوه النسخة الحالية.

فيما يلاحقه كل من محمد صلاح قائد منتخب مصر وفيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

ومع تبقي مباراة تحديد المركز الثالث يبقى سباق الهدافين مفتوحًا على كافة السيناريوهات.

جرأة تكتيكية ومباريات مفتوحة

ومنذ الجولة الأولى بعثت كأس أمم إفريقيا 2025 برسالة واضحة مفادها أن الحذر الدفاعي لم يعد السمة الغالبة .. فقد لجأ العديد من المدربين إلى خطط أكثر انفتاحًا مع الاعتماد على الكثافة الهجومية وتحرير الأدوار الهجومية للاعبين ما انعكس على ارتفاع معدل الأهداف وحسم العديد من المباريات بلحظات إبداع فردي أو جمل هجومية منظمة.

ابراهيم دياز

ورغم الجدل الذي صاحب قرار توسيع البطولة إلى 24 منتخبًا أثبتت نسخة المغرب أن اتساع قاعدة المشاركة لم يؤثر سلبًا على المستوى الفني بل على العكس زادت المنافسة وأفرزت مباريات قوية ومفتوحة بعيدة عن الرتابة والنتائج السلبية.

اللافت أيضًا أن البطولة حطمت رقم 2019 قبل الوصول إلى الأدوار النهائية بينما واصلت مباريات خروج المغلوب النهج الهجومي ذاته دون أن تشهد تراجعا في الإيقاع أو الاتجاه للتحفظ.

ملاعب مغربية وأجواء استثنائية

وشكلت الملاعب المغربية الممتدة من الرباط والدار البيضاء إلى طنجة وفاس ومراكش وأكادير لوحة كروية نابضة بالحياة حيث امتزجت الألوان الجماهيرية بالحماس والطاقة لتكون مسرحًا مثاليًا لانفجار الأهداف.

ورغم الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب المغربي فإن الحصيلة التهديفية لم تكن حكرا على أصحاب الأرض بل جاءت نتاجا لتنافس شامل بين مختلف المنتخبات.

أكثر من مجرد أرقام

ولا يعد الوصول إلى حاجز 120 هدفا مجرد إنجاز إحصائي بل مؤشرا على تطور شامل في كرة القدم الإفريقية سواء على مستوى الإعداد البدني أو الوعي التكتيكي أو الثقة التقنية للاعبين. فقد أصبحت المنتخبات أكثر ميلًا للمبادرة وصناعة اللعب بدل الاكتفاء برد الفعل.

كأس الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية المغرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إبراهيم دياز محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية وسط التزام كامل بمعايير الجودة

وزير الري

الري:مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد