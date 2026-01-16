بطل كأس أمم إفريقيا 2025 يحصل على أعلى مكافأة في تاريخ البطولة .. ويتفوق على اليورو

في سابقة تاريخية، تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 قفزة كبيرة في قيمة الجوائز المالية، لتتفوق مكافأة التتويج باللقب الإفريقي على نظيرتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وبفضل العائدات القياسية التي حققتها البطولة القارية، سيحصل بطل كأس أمم إفريقيا 2025 على مكافأة مالية تبلغ 8.5 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الإفريقية على مستوى التنظيم والعوائد التسويقية.

في المقابل، كان بطل بطولة يورو 2024 قد حصل على مكافأة مالية قدرها 8 ملايين يورو فقط، ما يبرز الفارق المالي لصالح البطولة الإفريقية هذا العام، ويؤكد المكانة المتنامية لكأس أمم إفريقيا على الساحة الكروية العالمية.