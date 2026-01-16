قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
رياضة

الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

سقط فريق اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، والتي أُقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

دخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، إلا أن الاتفاق فرض أسلوبه ونجح في الخروج بالنقاط الثلاث، رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة وتفوقهم العددي في عدد التسديدات على المرمى.

تشكيل الاتحاد

وخاض الاتحاد المباراة بتشكيل ضم رايكوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه كادش وشراحيلي وبيريرا والشنقيطي في خط الدفاع، بينما تواجد في الوسط دومبيا وكانتي وفيرنانديز، وقاد الخط الأمامي بيرجوين وديابي وكريم بنزيما.

تشكيل الاتفاق

على الجانب الآخر، بدأ الاتفاق اللقاء بتشكيل مكوّن من روداك في حراسة المرمى، وأمامه هيندري وكالفو والخطيب والعتيبي، وفي الوسط نكوتا والغنام ومختار وميدران، بينما قاد الهجوم ديمبلي وخالد الغنام.

شراسة الاتفاق الهجومية

وأظهر فريق الاتفاق شراسة هجومية واضحة خلال أغلب فترات المباراة، ونجح في تهديد مرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة، مستغلًا المساحات خلف دفاع النمور، في وقت اعتمد فيه الاتحاد على الاستحواذ دون فاعلية حقيقية أمام المرمى.

هدف اللقاء

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 54، حين تمكن الجناح خالد الغنام من تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح فارس الدهناء، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش، ليمنح فريقه التقدم وسط صدمة جماهير الاتحاد.

تعقد موقف الاتحاد

وتعقّد موقف الاتحاد أكثر في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما تعرض الحارس رايكوفيتش للطرد في الدقيقة 85، إثر لمسة يد من خارج منطقة الجزاء، حيث لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتأكد من القرار قبل إشهار البطاقة الحمراء.

ترتيب الفريقين

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بعد تحقيق 7 انتصارات، والتعادل في 4 مباريات، وتلقي 4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 27 نقطة في المركز السادس، بعد أن حقق 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لـ4 هزائم، لتتواصل نتائجه المتذبذبة في الجولات الأخيرة من المسابقة.

فريق اتحاد جدة اتحاد جدة الاتفاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بطولة الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

