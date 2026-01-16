الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن

سقط فريق اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، والتي أُقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

دخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، إلا أن الاتفاق فرض أسلوبه ونجح في الخروج بالنقاط الثلاث، رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة وتفوقهم العددي في عدد التسديدات على المرمى.

تشكيل الاتحاد

وخاض الاتحاد المباراة بتشكيل ضم رايكوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه كادش وشراحيلي وبيريرا والشنقيطي في خط الدفاع، بينما تواجد في الوسط دومبيا وكانتي وفيرنانديز، وقاد الخط الأمامي بيرجوين وديابي وكريم بنزيما.

تشكيل الاتفاق

على الجانب الآخر، بدأ الاتفاق اللقاء بتشكيل مكوّن من روداك في حراسة المرمى، وأمامه هيندري وكالفو والخطيب والعتيبي، وفي الوسط نكوتا والغنام ومختار وميدران، بينما قاد الهجوم ديمبلي وخالد الغنام.

شراسة الاتفاق الهجومية

وأظهر فريق الاتفاق شراسة هجومية واضحة خلال أغلب فترات المباراة، ونجح في تهديد مرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة، مستغلًا المساحات خلف دفاع النمور، في وقت اعتمد فيه الاتحاد على الاستحواذ دون فاعلية حقيقية أمام المرمى.

هدف اللقاء

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 54، حين تمكن الجناح خالد الغنام من تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح فارس الدهناء، بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش، ليمنح فريقه التقدم وسط صدمة جماهير الاتحاد.

تعقد موقف الاتحاد

وتعقّد موقف الاتحاد أكثر في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما تعرض الحارس رايكوفيتش للطرد في الدقيقة 85، إثر لمسة يد من خارج منطقة الجزاء، حيث لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتأكد من القرار قبل إشهار البطاقة الحمراء.

ترتيب الفريقين

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بعد تحقيق 7 انتصارات، والتعادل في 4 مباريات، وتلقي 4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 27 نقطة في المركز السادس، بعد أن حقق 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وتعرض لـ4 هزائم، لتتواصل نتائجه المتذبذبة في الجولات الأخيرة من المسابقة.