الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على الثنائي مروان عطية وصلاح محسن لاعبي منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وجاء قرار لجنة الانضباط ؛ عقب مراجعة التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة، إضافة إلى اللقطات التلفزيونية وتقارير حكم اللقاء ومراقبي المباراة، بعد التوترات التي وقعت في أعقاب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال بهدف دون رد، والخروج من سباق المنافسة على اللقب القاري.

إيقاف اللاعبين مباراتين

وبحسب ما صدر عن «كاف»، فإن العقوبة تشمل إيقاف اللاعبين مباراتين في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، ما يعني غيابهما عن المواجهات المقبلة للمنتخب في البطولات القارية، وفقًا للوائح المعمول بها.

عقوبة قبل مباراة حاسمة

تأتي هذه العقوبة في توقيت حساس للمنتخب المصري، الذي كان يأمل في إنهاء مشواره في البطولة بشكل إيجابي، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام السنغال في نصف النهائي، وهي الخسارة التي فجّرت حالة من الغضب داخل المعسكر المصري، انعكست على بعض الأحداث عقب اللقاء.

ومن المنتظر أن يترتب على قرار الإيقاف تداعيات فنية؛ في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي خلال مشوار البطولة، خاصة مروان عطية الذي لعب دورًا محوريًا في خط الوسط، إلى جانب صلاح محسن كأحد الخيارات الهجومية.

ويؤكد قرار لجنة الانضباط، استمرار تشديد «كاف» على تطبيق لوائح السلوك والانضباط، لا سيما في الأدوار الحاسمة من البطولات الكبرى؛ في إطار الحفاظ على الصورة العامة للمنافسات القارية ومنع أي تجاوزات داخل أو خارج أرض الملعب.