فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال

إسلام مقلد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على الثنائي مروان عطية وصلاح محسن لاعبي منتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وجاء قرار لجنة الانضباط ؛ عقب مراجعة التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة، إضافة إلى اللقطات التلفزيونية وتقارير حكم اللقاء ومراقبي المباراة، بعد التوترات التي وقعت في أعقاب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال بهدف دون رد، والخروج من سباق المنافسة على اللقب القاري.

إيقاف اللاعبين مباراتين

وبحسب ما صدر عن «كاف»، فإن العقوبة تشمل إيقاف اللاعبين مباراتين في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، ما يعني غيابهما عن المواجهات المقبلة للمنتخب في البطولات القارية، وفقًا للوائح المعمول بها.

عقوبة قبل مباراة حاسمة

تأتي هذه العقوبة في توقيت حساس للمنتخب المصري، الذي كان يأمل في إنهاء مشواره في البطولة بشكل إيجابي، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام السنغال في نصف النهائي، وهي الخسارة التي فجّرت حالة من الغضب داخل المعسكر المصري، انعكست على بعض الأحداث عقب اللقاء.

ومن المنتظر أن يترتب على قرار الإيقاف تداعيات فنية؛ في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي خلال مشوار البطولة، خاصة مروان عطية الذي لعب دورًا محوريًا في خط الوسط، إلى جانب صلاح محسن كأحد الخيارات الهجومية.

ويؤكد قرار لجنة الانضباط، استمرار تشديد «كاف» على تطبيق لوائح السلوك والانضباط، لا سيما في الأدوار الحاسمة من البطولات الكبرى؛ في إطار الحفاظ على الصورة العامة للمنافسات القارية ومنع أي تجاوزات داخل أو خارج أرض الملعب.

لجنة الانضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مروان عطية صلاح محسن منتخب مصر منتخب السنغال السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

عصام الشوالي

الشوالي وبدة على الميكروفون.. beIN Sports تعلن عن معلقي نهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

محمد توني

محمد توني يشعل سوق الانتقالات.. البنك الأهلي يراقب نجم الاتحاد وسط منافسة محلية وعروض عربية

السنغال والمغرب

المغرب والسنغال .. قمة الأغلى والأعلى تصنيفًا في نهائي كأس أمم إفريقيا

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

