رياضة

منتخب مصر يوقف المران بعد ظهور كاميرا درون أثناء التدريب الختامي قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر يوقف المران بعد ظهور كاميرا درون أثناء التدريب الختامي قبل مواجهة نيجيريا
منتخب مصر يوقف المران بعد ظهور كاميرا درون أثناء التدريب الختامي قبل مواجهة نيجيريا
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن وقف منتخب مصر المران الجماعي بعد ظهور كاميرا درون أثناء التدريب الختامي قبل مواجهة نيجيريا.

وكتب زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "منتخب مصر يوقف المران بعد ظهور كاميرا درون أثناء  التدريب الختامي قبل مواجهة نيجيريا".


وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في ختام مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري تلقى هزيمة بنتيجة 0-1 أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كاس الامم الافريقية.

ويلعب منتخب مصر على ملعب محمد الخامس، للمرة الأولى في النسخة الحالية، بعدما خاض 5 مواجهات على ملعب أدرار في أغادير، ثم لقاء واحد في طنجة على ملعب ابن بطوطة.

الإعلامي فتح الله زيدان نيجيريا التدريب الختامي ببطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كاس الامم الافريقية السنغال

