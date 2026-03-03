بحضور لفيف من الكهنة.. الأنبا إيلاريون يرسم كاهنا جديدا بإيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمركز بدر التابع مديرية التحرير، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس أنطونيوس سعد كاهنًا للخدمة بالكنيسة ذاتها، باسم القس كيرلس.

رسامة كاهن جديد

وشارك في الصلوات عدد من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

وبهذه السيامة بلغ عدد الكهنة الجدد الذين تمت سيامتهم خلال هذا الصوم المقدس إلى سبعة ، مما يعكس حرص الإيبارشية على دعم الخدمة الرعوية، وتلبية احتياجات أبنائها في كافة المناطق.