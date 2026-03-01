انطلاق مونديال الهرم الرياضي بملعب الكنيسة البطرسية في قنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حفل افتتاح مونديال الهرم الرياضي، الذي يقام تحت شعار " كلنا واحد "، وذلك بملعب نادي الكنيسة البطرسية بقنا.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشؤون التعليم والطلاب، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات الكنيسة البطرسية.

ونقل نائب محافظ قنا، تحيات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، الذي يتم تنظيمه بمستوى راقي داخل أسوار الكنيسة البطرسية، بمشاركة واسعة من الشباب المصريين، والذي يأتي تزامنًا مع انتصارات العاشر من رمضان، مما يُعد تجسيداً لروح الوحدة الوطنية والترابط بين نسيج المجتمع المصري، في إطارٍ من المحبة والإخاء تحت راية الوطن الواحد.

من جانبه، أعرب القمص يوحنا صبري، راعي الكنيسة البطرسية، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا، الذي يؤكد دعمه للأنشطة الرياضية التي تقام على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس روح الوحدة الوطنية بين المصريين، حيث يجمع بين الشباب المصري الواعي.



فيما ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدور الجوهري الذي تلعبه الرياضة في رفع مستوى الوعي لدى الشباب، مؤكدًا أن الممارسة الرياضية ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة لترسيخ قيم الانضباط والتسامح والعمل الجماعي.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الرياضة تعد إحدى القوى الناعمة الهامة، في مواجهة الأفكار المغلوطة والظواهر السلبية بالمجتمع، حيث تساهم المسابقات والفعاليات الرياضية في تعزيز روح الولاء والانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.



