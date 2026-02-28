حملة مكبرة لمراجعة التراخيص تحرر 25 حالة إشغال بمدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، حملة مكبرة للتفتيش على التراخيص والإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالتنسيق مع التموين وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف فراج الوحش، نائب رئيس المدينة.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة استهدفت مراجعة تراخيص المحال التجارية، والتأكد من قانونية الأنشطة، إلى جانب رفع 25 إشغال من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتسيء للمظهر الحضارى.

وأضاف أنور، بأنه تم التأكد من التزام أصحاب المحال بوضع الأسعار بشكل واضح على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار، كما تم تحرير عدد من المحاضر بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لتحقيق الانضباط العام، وفرض سيادة القانون، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأهالي المركز، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية والتأكد من توافرها بجودة عالية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة مواجهة كافة صور الغش التجاري أو احتكار السلع، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضبط منظومة الأسعار.

