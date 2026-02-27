قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
محافظات

وفد الكنيسة الإنجيلية بأسوان يهنئ المحافظ .. ويؤكدون دعمه لإستكمال مسيرة التنمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

فى مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء زهرة الجنوب ، قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة .

وأكد المحافظ على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى. 

وأشاد أعضاء الوفد بالحراك الملحوظ الذى شهدته المحافظة خلال الفترة الحالية للإرتقاء بمستوى الخدمات بما يخدم المواطن الأسوانى ويعزز مسيرة العمل العام ، وقد ضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة ، وأعضاء المجلس. 

تهنئة

ومن جانبه قدم المهندس عمرو لاشين لوفد الكنيسة الإنجيلية خالص الشكر والتقدير على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .

واشار إلى أن وحدة وتماسك الشعب المصرى تمثل الركيزة الأساسية لعبور التحديات الراهنة ، وهو النهج الذى يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر لترسيخ رسالة مصر كرمز للمحبة والسلام والتعايش المشترك .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

