وفد الكنيسة الإنجيلية بأسوان يهنئ المحافظ .. ويؤكدون دعمه لإستكمال مسيرة التنمية

فى مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء زهرة الجنوب ، قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة .

وأكد المحافظ على التعاون مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات فى ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى.

وأشاد أعضاء الوفد بالحراك الملحوظ الذى شهدته المحافظة خلال الفترة الحالية للإرتقاء بمستوى الخدمات بما يخدم المواطن الأسوانى ويعزز مسيرة العمل العام ، وقد ضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة ، وأعضاء المجلس.

تهنئة

ومن جانبه قدم المهندس عمرو لاشين لوفد الكنيسة الإنجيلية خالص الشكر والتقدير على هذه المشاعر النبيلة ، والتى تبرز روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية .

واشار إلى أن وحدة وتماسك الشعب المصرى تمثل الركيزة الأساسية لعبور التحديات الراهنة ، وهو النهج الذى يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر لترسيخ رسالة مصر كرمز للمحبة والسلام والتعايش المشترك .