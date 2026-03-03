توجيهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإنتاج الحربي

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي) بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك في خطوة تعكس رؤية وزير الدولة للإنتاج الحربي لتطبيق الحوكمة الشاملة داخل الشركات التابعة، وكذلك أطار الحرص على المتابعة الميدانية والاطمئنان على سير العمل بالشركات التابعة للوزارة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالإطلاع على الموقف التنفيذي داخل خطوط الإنتاج ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وسبل التطوير داخل الشركة، وتطبيق الحوكمة لخطوط الإنتاج والادارات المختلفة، والتنبيه على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية في شتى المجالات.

مكافأة مالية لعدد من العمال

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصرف مكافأة مالية لعدد من العمال والمهندسين الذين نجحوا في إصلاح ماكينة إنتاجية حيوية كانت متوقفة عقوداً؛ تحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الإنتاج الحربي في التصنيع العسكري.

مصنع ٩٩ الحربي

وأكد “جمبلاط” أن شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع ٩٩ الحربي " من أكبر المصانع داخل الإنتاج الحربي والتي تمتلك طاقة بشرية هائلة تمكنه من طرح الأفكار والرؤى التى تقوده للوصول إلى الأسواق العالمية، داعياً إلى دعم القوى البشرية والاستماع إلى اقتراحاتها، مضيفا أنه من الضروري إعادة إحياء صناعات عسكرية مهمة.

واستمع الوزير إلي عدداً للمقترحات من قبل العمال والمهندسين على خطوط الإنتاج، مؤكداً أن العمل يتم في إطار من التعاون والتكامل وأنه لابد من التواجد المستمر بجانب العمال على خطوط الإنتاج على مدار الساعة والتحقق من دقة المنتج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية.

مصنع 9 الحربي

وتوجه الوزير إلي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) حيث قام بزيارة عدد من القطاعات التي تضم المسابك داخل الشركة ووجه العمال بضرورة التفاني في العمل لإخراج المنتجات المطلوبة بالشكل الذي يليق باٍسم الشركة.

وقام الدكتور مهندس صلاح جمبلاط بتكليف قيادات الشركة بإنشاء صناديق إضافية للمقترحات والشكاوى في جميع الأقسام، متولياً شخصياً مسؤولية فتحها والاطلاع عليها.

الجدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي) يتميز بالعديد من الصناعات العسكرية المهمة من الذخائر والمفرقعات والمواد البيوتكيكية ، كما تتميز شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بانها من أكبر المجمعات للمسابك المتخصصة في مصر لصناعة المسبوكات الهندسية العالية التقنية من الزهر والصلب بمختلف أنواعها.