قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإنتاج الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للصناعات الهندسية" و “حلوان للمسبوكات”
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للصناعات الهندسية" و “حلوان للمسبوكات”
كريم الخطيب

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي) بمنطقة حلوان بالقاهرة، وذلك في خطوة تعكس رؤية وزير الدولة للإنتاج الحربي لتطبيق الحوكمة الشاملة داخل الشركات التابعة، وكذلك أطار الحرص على المتابعة الميدانية والاطمئنان على سير العمل بالشركات التابعة للوزارة.

استهل وزير  الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالإطلاع على الموقف التنفيذي داخل خطوط الإنتاج ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وسبل التطوير داخل الشركة، وتطبيق الحوكمة لخطوط الإنتاج والادارات المختلفة، والتنبيه على استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي،  لمواكبة التطورات التكنولوجية في شتى المجالات.

مكافأة مالية لعدد من العمال

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصرف مكافأة مالية لعدد من العمال والمهندسين الذين نجحوا في إصلاح ماكينة إنتاجية حيوية كانت متوقفة عقوداً؛ تحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة الإنتاج الحربي في التصنيع العسكري.

مصنع ٩٩ الحربي 

وأكد “جمبلاط” أن شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع ٩٩ الحربي " من أكبر المصانع داخل الإنتاج الحربي والتي تمتلك طاقة بشرية هائلة تمكنه من طرح الأفكار والرؤى التى تقوده للوصول إلى الأسواق العالمية، داعياً إلى دعم القوى البشرية والاستماع إلى اقتراحاتها، مضيفا أنه من الضروري إعادة إحياء صناعات عسكرية مهمة.

واستمع الوزير إلي عدداً للمقترحات من قبل العمال والمهندسين على خطوط الإنتاج، مؤكداً أن العمل يتم في إطار من التعاون والتكامل وأنه لابد من التواجد المستمر بجانب العمال على خطوط الإنتاج على مدار الساعة والتحقق من دقة المنتج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية.

مصنع 9 الحربي

وتوجه الوزير إلي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) حيث قام بزيارة  عدد من القطاعات التي تضم المسابك داخل الشركة ووجه العمال بضرورة التفاني في العمل لإخراج المنتجات المطلوبة بالشكل الذي يليق باٍسم الشركة.

وقام الدكتور مهندس صلاح جمبلاط بتكليف قيادات الشركة بإنشاء صناديق إضافية للمقترحات والشكاوى في جميع الأقسام، متولياً شخصياً مسؤولية فتحها والاطلاع عليها.

الجدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع ٩٩ الحربي) يتميز بالعديد من الصناعات العسكرية المهمة من الذخائر والمفرقعات والمواد البيوتكيكية ، كما تتميز شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بانها من أكبر المجمعات للمسابك المتخصصة في مصر لصناعة المسبوكات الهندسية العالية التقنية من الزهر والصلب بمختلف أنواعها.

وزير الدولة للإنتاج الحربي حلوان للصناعات الهندسية حلوان للمسبوكات مصنع ٩٩ الحربي مصنع 9 الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رداد: تكثيف التفتيش على المناطق الصناعية وتعزيز التواصل بين طرفي الإنتاج

المطاعم السياحية

هل تختلف رسوم "الحماية المدنية" بين المطاعم السياحية والمحليات؟ | رد رسمي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: إزالة 26,845 مخالفة ضمن الموجة الــ 28 لإزالة التعديات

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد