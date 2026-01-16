اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا استمرار حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وحتى قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، في قرار وصفه الاتحاد بالنهائي.

وأكدت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن حسام حسن وجهازه المعاون مستمرون بشكل طبيعي في مهامهم مع المنتخب الوطني، ولا توجد أي نية لإجراء أي تغييرات فنية خلال الفترة الحالية؛ في ظل القناعة بما قدمه الجهاز الفني، وسير العمل وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.



الإبقاء على حسام حسن مدربا لمنتخب مصر

وأوضح الاتحاد، أن قرار الإبقاء على حسام حسن، جاء؛ بعد تقييم شامل لمسيرة المنتخب خلال الفترة الماضية، والاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وأكد أن “الاستقرار الفني” يُعد عنصرًا أساسيًا في الإعداد الجيد للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وشدد اتحاد الكرة على أن ما يُثار من تكهنات حول مصير الجهاز الفني، لا أساس له من الصحة، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصَبّ على دعم المنتخب والجهاز الفني، وتوفير الأجواء المناسبة؛ لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة القادمة.