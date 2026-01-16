قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن : الاجهاد والإصابات وراء الخسارة من السنغال ..ومواجهة نيجيريا صعبة

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الفراعنة عانى من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال، في مواجهة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً ، خاصة، بسبب غياب محمد حمدي وإصابة أحمد فتوح وتغييره بين شوطي المباراة.

وأضاف حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا، أنه ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، لكنه حزين بسبب عدم الوصول للنهائي، مبدياً سعادته برد فعل الجماهير المصرية، على مجهودات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم أننا كنا نلعب على البطولة.

وأشار المدير الفني للفراعنة إلى أن مباراة نيجيريا قوية للغاية، حيث كان من المرشحين للقب مثلنا وسنلعب للفوز فقط، مشدداً على أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من ألقاب أمم أفريقيا بسبعة ألقاب ، وسنعمل جاهدين على تحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

ووجه العميد الشكر للاعبي منتخب مصر رغم قوة المنافسين، متمنياً زيادة عدد المحترفين في مصر خلال السنوات المقبلة، قائلاً: "نمتلك مواهب كروية لكنها صناعة مصرية، ولكن الاحتراف سيكون هو الأفضل".

ووصف حسام حسن المنتخب السنغالي بأنه من أقوى منتخبات البطولة وأفريقيا، ولعبنا أمامه بقوة، مشدداً على أن لاعبي مصر معتادين على اللعب دائماً تحت أي ضغوط ونركز دائماً للفوز، ويثق في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز غداً على نيجيريا.

واختتم العميد تصريحاته بأنه يحترم كل جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في خوض غمار مباريات كأس العالم المقبلة وتشريف الكرة المصرية ، مشيراً أنه بدأ التجهيز للمونديال من الان".

ويواجه منتخبنا الوطني، نيجيريا في السادسة مساء غد في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمنتخب الوطني الفراعنة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا غياب محمد حمدي المغرب أحمد فتوح بطولة أمم أفريقيا

