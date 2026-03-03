قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
أخبار البلد

بالأسماء والأرقام.. نتائج المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين 2026

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
الديب أبوعلي

أعلن المستشار خميس رمضان، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المصرية، البيان الختامي لنتائج المرحلة الأولى من انتخابات عام 2026، مؤكدًا أن جميع الأرقام المعلنة تعبّر بدقة عن إرادة المهندسين، في اقتراع جرى تحت إشراف قضائي كامل داخل (302) لجنة فرعية موزعة على (36) مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.

حسم 12 مقعدًا من الجولة الأولى

أسفرت نتائج التصويت عن حسم 12 مقعدًا لرؤساء النقابات الفرعية من الجولة الأولى بعد حصول الفائزين على الأغلبية المطلقة (50% + 1 من الأصوات الصحيحة).

وجاءت النتائج كالتالي:

  • البحيرة: فوز المهندس حمدي عبد السلام الحسيني الخولي بـ1637 صوتًا، وهو أعلى عدد أصوات لرئيس فرعي.
  • الدقهلية: رضا محمد الحسيني الشافعي بـ1522 صوتًا.
  • أسيوط: الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله بـ1479 صوتًا.
  • الإسكندرية: محمد هشام سعودي كامل بـ1373 صوتًا.
  • دمياط: شريف أحيد كامل الدسوقي بـ1134 صوتًا.
  • الغربية: تامر مصطفى محمد الكوراني بـ1059 أصوات.
  • القليوبية: تامر رمضان عبد الله عبد الفتاح بـ987 صوتًا.
  • بني سويف: محمد عيسى سعد زهران بـ981 صوتًا.
  • الشرقية: تامر سامي إسماعيل جعفر بـ908 أصوات.
  • السويس: حافظ محمد عوض محمد بـ840 صوتًا.
  • العريش: عبد القادر سلمي محمد بـ536 صوتًا.
  • مطروح: خالد عبد الله عيسى محجوب بـ322 صوتًا.

14 محافظة إلى جولة الإعادة

تتجه 14 محافظة إلى جولة الإعادة لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، فيما شهدت بعض الدوائر منافسات متقاربة، أبرزها:

  • القاهرة: بين سمير محمد محمد حماد (659 صوتًا) وعبد العزيز حسب الله الكفراوي (653 صوتًا) بفارق 6 أصوات.
  • الجيزة: بين إيهاب محمد الهادي جودة (526 صوتًا) ومحمد مصطفى محمد الفحام (357 صوتًا).
  • المنوفية: بين أشرف عبد المنعم فرحان وعلاء علي عبد الغني بشندي.
  • كفر الشيخ: بين محمد محمود ربيع حجاج (1207 أصوات) ومحمد حموده محمد فتح الله (1173 صوتًا).
  • بورسعيد: بين محمد أحمد السيد الجوهري ورمضان علي أحمد عبد العال.
  • الإسماعيلية: بين محمد عبد الرحمن سليمان وأسامة عبد العزيز علي أبو زيد.
  • الفيوم: بين إسلام محمد جيوشي عبد الغفار ومحمد أحمد خير الله.
  • المنيا: بين منصور عبد الرسول محمد يعقوب وأحمد البدوي سيد عبد المنعم.
  • سوهاج: بين علي عبد الساتر علي عبد العال (739 صوتًا) وأيمن محمد حسن حسين (314 صوتًا).
  • قنا: بين أحمد محمد الديب أحمد ومحمود محمد أبو زيد خليل.
  • الأقصر: بين محمد علي محفوظ محمد وأسعد مصطفى أحمد محمد.
  • أسوان: بين خالد سعيد محمد سعيد ومحمد محمود عرابي خليل.
  • البحر الأحمر: بين حسني منصور علي محمد وأحمد إبراهيم محمد أحمد.
  • الوادي الجديد: بين ياسر عمر محمد بخيت ومحمد عز الدين صالح عمر.

نتائج مجالس الشعب الهندسية

شعبة الكهرباء

بلغت المشاركة نحو 11,166 مهندسًا.

  • فوق السن: دلال حسين مصطفى حلمي (2133 صوتًا)، محمود محمد شحاتة حبيب (1622)، حاتم عبد الحميد بسيوني (1413).
  • تحت السن: إبراهيم محمد محمد محمود (3294)، حامد محمد حامد عبد العال (2701).

شعبة مدني

سجلت أعلى نسبة مشاركة بواقع 16,512 مهندسًا.

  • فوق السن: محمد الواضح أبو جبل (3200)، أحمد صبحي عوض السيد (2241)، مينا نظمي لبيب (2224).
  • تحت السن: زياد محمد شعبان أبو الحارث (3868)، علي جلال الدين علي حسنين (3308).
  • سُجلت في هذه الشعبة 4004 أصوات باطلة، وهي الأعلى بين الشعب.

شعبة ميكانيكا

  • فوق السن: عادل محمود الهادي (1938)، عبد العزيز السيد عبد العزيز (1641)، محمد فتحي محمد (1580).
  • تحت السن: محمد مجدي الشوربجي (2270)، أحمد صبري السعيد (2163)، أحمد محمد محيي الدين (2068).

شعبة عمارة

  • فوق السن: محمود السيد العربي بكر، ياسر محمد السيد إبراهيم، ياسر محمد صلاح الدين المغربي.
  • تحت السن: محمد فريد محمد عبد العزيز، فيروز محمد حسن عبد الجليل، ضياء الدين محمود محمد، آلاء محمد عبد الفتاح قمر، إيمان أبو بكر أحمد العوني.

شعبة كيمياء ونووية

  • فوق السن: حسام الدين عطفت فوزي، علاء محمود أنور علي، ريهام عادل محمد شحاتة.
  • تحت السن: محمد إسماعيل إبراهيم عليوه، البدراوي حماد محمد حماد، أحمد عبد الرحمن أحمد الرمسيسي.

مؤشرات عامة حول المرحلة الأولى 

  • أعلى عدد مشاركة كان في القاهرة (2662 صوتًا)، تليها كفر الشيخ (2511)، ثم الدقهلية (2436).
  • أقل عدد مشاركة في مطروح (438 صوتًا).
  • أقل أصوات باطلة في انتخاب الرئيس سُجلت في قنا (8 أصوات) والبحر الأحمر (صوتان فقط).
  • ظهرت حالات فوز بالتزكية في بعض الشعب بالمحافظات الحدودية.
  • شهدت الانتخابات حضورًا نسائيًا ملحوظًا في عدد من المجالس الفرعية والشعب.

وتعكس نتائج المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين 2026 تنافسًا قويًا وتنوعًا في خريطة التصويت بين المحافظات والشعب الهندسية، مع استمرار المشهد الانتخابي في 14 محافظة تتجه إلى جولة الإعادة لحسم مقاعد الرؤساء واستكمال تشكيل المجالس المنتخبة.

