english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت

هاجر رزق

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض الإغلاق المؤقت و ذلك بعد تعرضها لهجوم بمسيّرتين و وقوع انفجار.

و من جانبه صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود و أضرار مادية بسيطة في المبنى.


 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".


 

وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية".


 

وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية".


 

وأفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".

