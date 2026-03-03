قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
خلال جولة محافظ المنوفية.. مكافأة مالية للعاملين في مستشفى حميات شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم ، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والمعمل وقسم الأشعة والاستقبال وعدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى، للتأكد من تقديم كافة أوجه والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

 وأجرى حواراً مع عدد من المرضى اطمأن خلاله على مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال، للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمة طبية أفضل كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تقع على رأس منظومة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال تفقده ، أمر محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية للمستشفى لتميزهم في تقديم خدمة طبية لائقة و تقديراً لجهودهم وأدائهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية مشيدا بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ، كما امر بتوزيع كراتين مواد غذائية لعمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الدورية للقطاع الصحي ودعمه بالإمكانيات اللازمة للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية ممشي مدخل شبين الكوم الجديد للوقوف علي الخدمات ومتابعة انتظام سير العمل مؤكدًا علي استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية شبين الكوم مكافاة مالية

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح وشقيقته

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

سعيد صالح وابنته

هند سعيد صالح ترد على اتهامها بالعقوق: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

هاني شاكر

مدحت صالح يدعو لـ هاني شاكر بالشفاء العاجل

رضا إدريس

رضا إدريس يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية»

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

