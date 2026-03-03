خلال جولة محافظ المنوفية.. مكافأة مالية للعاملين في مستشفى حميات شبين الكوم

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم ، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والمعمل وقسم الأشعة والاستقبال وعدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى، للتأكد من تقديم كافة أوجه والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

وأجرى حواراً مع عدد من المرضى اطمأن خلاله على مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال، للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمة طبية أفضل كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تقع على رأس منظومة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال تفقده ، أمر محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية للمستشفى لتميزهم في تقديم خدمة طبية لائقة و تقديراً لجهودهم وأدائهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية مشيدا بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ، كما امر بتوزيع كراتين مواد غذائية لعمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الدورية للقطاع الصحي ودعمه بالإمكانيات اللازمة للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية ممشي مدخل شبين الكوم الجديد للوقوف علي الخدمات ومتابعة انتظام سير العمل مؤكدًا علي استمرار تنفيذ المشروعات الخدمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.