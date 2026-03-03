قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار.

 

طريقة كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار 

 المقادير:

 للكفتة:

• 1 كجم صدور دجاج مفرومة 

• 1 بصلة متوسطة مبشورة ومصفّاة من الميه 

• 3 فصوص ثوم مهروس 

• ¼ كوب بقسماط ناعم 

• 1 بيضة 

• 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 

• 1 ملعقة صغيرة ملح 

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود 

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا 

• ½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

 لزبادي بالخيار:

• 2 كوب زبادي بلدي كامل الدسم 

• 1 ثمرة خيار مبشور ومتصفي 

• 1 فص ثوم مهروس 

• 1 ملعقة كبيرة نعناع ناشف أو طازة 

• رشة ملح 

• رشة فلفل أسود 

• 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 

 طريقة التحضير:

أولًا: الكفتة

1. نخلط الدجاج المفروم مع البصل، الثوم، البقسماط، البيضة، البقدونس، والتوابل.

2. نضيف زيت الزيتون ونعجن جيد لحد ما الخليط يتماسك.

3.نتركه في التلاجة 30 دقيقة حتى يتشرب الطعم.

4. نشكل أصابع كفتة على أسياخ أو بإيدينا.

5. تتشوي على جريل ساخن أو في الفرن على 200 درجة لمدة 20–25 دقيقة مع التقليب لحد ما تاخد لون حلو وتستوي.

ثانيًا: الزبادي بالخيار

1. نخلط الزبادي مع الخيار المتصفي.

2. نضيف الثوم، النعناع، الملح، الفلفل، وعصير الليمون.

3. نقلب جيدا وندخلها التلاجة 15 دقيقة قبل التقديم.

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

