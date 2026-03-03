الجيش الإسرائيلي يشن غارات متزامنة على طهران وبيروت



أعلن الجيش الإسرائيلي الاحتلالي أنه يشن غارات جوية متزامنة اليوم الثلاثاء على طهران وبيروت.

يأتي ذلك في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد حدتها.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ينفذ الجيش الإسرائيلي حاليًا غارات جوية متزامنة في طهران وبيروت. وقد بدأ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية موجهة ضد أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني وحزب الله".

واعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز رسميا أمام الحركة الدولية حتى اشعار آخر.

وشنت أمريكا وإسرائيل عدوانا على إيران يوم السبت الماضي كانت نتيجته دمار واسع ومقتل المرشد علي خامنئي.

وردت إيران باستهداف واسع للقواعد والمصالح الأمريكية والصهيونية وفي دول الخليج العربي.