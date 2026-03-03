قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ جنوب سيناء يشهد تخريج الدفعة الثالثة من «المرأة تقود» بطور سيناء

اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء
اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، حفل تسليم شهادات التخرج لـ49 متدربة من مختلف القطاعات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، عقب اجتيازهن البرنامج التدريبي المكثف ضمن الدفعة الثالثة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن تخريج دفعة جديدة من المتدربات يعكس إيمان الدولة العميق بدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المرأة السيناوية أثبتت قدرتها على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مواقع القيادة وصنع القرار.

وأضاف أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى حرص الدولة على إتاحة الفرص أمام الكفاءات النسائية لتولي المناصب القيادية، وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتأهيل الكوادر النسائية، والاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبنها خلال البرنامج، بما يسهم في تطوير الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

كما أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد القيادات الشابة وفق أسس علمية وعملية حديثة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وبناء الجمهورية الجديدة.

واختُتم الحفل بتسليم شهادات التخرج للمتدربات والتقاط الصور التذكارية، في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجاز جديد في مسيرة تمكين المرأة بمحافظة جنوب سيناء.

