ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

سجلت شركة تاتا موتورز أداء قويا خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت ذراعها المختصة بسيارات الركاب ارتفاعا ملحوظا في المبيعات داخل الهند وخارجها.

وبلغ إجمالي مبيعات تاتا موتورز نحو 63.33 ألف سيارة، مقارنة بـ 46.8 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموا سنويا قويا مدفوعا بزيادة الطلب وتحسن وتيرة التسليم.

وأوضحت شركة تاتا موتورز أن الأرقام المعلنة تشمل مبيعات السيارات الكهربائية، التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها التوسعية، وعلى مستوى السوق المحلية، سجلت المبيعات 62.3 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، مقابل 46.4 ألف سيارة في الشهر المقابل من العام السابق، بنسبة نمو سنوي تقارب 34%، ما يعكس قوة العلامة التجارية في السوق الهندية واستمرار ثقة المستهلكين في طرازاتها المختلفة.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية، واصلت الشركة تعزيز حضورها، حيث ارتفعت المبيعات إلى 8385 سيارة خلال فبراير، مقارنة بـ 5343 سيارة في فبراير 2025، وهو ما يؤكد تسارع الطلب على المركبات النظيفة في الهند، خاصة مع دعم الحكومة للتحول نحو التنقل المستدام وتوسيع البنية التحتية للشحن.

ورغم النتائج الإيجابية على صعيد المبيعات، شهد سهم الشركة تراجعا في بورصة الهند بنسبة 3.35% ليغلق عند 369.85 روبية، وسط عمليات جني أرباح وضغوط بيعية في السوق.