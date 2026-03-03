قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
كريم عاطف

سجلت شركة تاتا موتورز أداء قويا خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت ذراعها المختصة بسيارات الركاب ارتفاعا ملحوظا في المبيعات داخل الهند وخارجها. 

وبلغ إجمالي مبيعات تاتا موتورز نحو 63.33 ألف سيارة، مقارنة بـ 46.8 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموا سنويا قويا مدفوعا بزيادة الطلب وتحسن وتيرة التسليم.

وأوضحت شركة تاتا موتورز أن الأرقام المعلنة تشمل مبيعات السيارات الكهربائية، التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها التوسعية، وعلى مستوى السوق المحلية، سجلت المبيعات 62.3 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، مقابل 46.4 ألف سيارة في الشهر المقابل من العام السابق، بنسبة نمو سنوي تقارب 34%، ما يعكس قوة العلامة التجارية في السوق الهندية واستمرار ثقة المستهلكين في طرازاتها المختلفة.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية، واصلت الشركة تعزيز حضورها، حيث ارتفعت المبيعات إلى 8385 سيارة خلال فبراير، مقارنة بـ 5343 سيارة في فبراير 2025، وهو ما يؤكد تسارع الطلب على المركبات النظيفة في الهند، خاصة مع دعم الحكومة للتحول نحو التنقل المستدام وتوسيع البنية التحتية للشحن.

ورغم النتائج الإيجابية على صعيد المبيعات، شهد سهم الشركة تراجعا في بورصة الهند بنسبة 3.35% ليغلق عند 369.85 روبية، وسط عمليات جني أرباح وضغوط بيعية في السوق. 

تاتا موتورز مبيعات تاتا شركة تاتا الهند السيارات الكهربائية السوق المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح وشقيقته

مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

ترشيحاتنا

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

بالصور

ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية خلال الشهر الماضي

تاتا موتورز
تاتا موتورز
تاتا موتورز

سعر بيجو 206 موديل 2001 المستعملة

بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001
بيجو 206 موديل 2001

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد