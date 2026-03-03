قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
السعودية تكشف تفاصيل حريق داخل السفارة الأمريكية و الأضرار الناجمة
رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض وسماع دوي انفجار
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
المواصفات الكاملة لسيارة سيتروين C4X موديل 2026.. صور

صبري طلبه

استطاعت سيتروين الفرنسية أن تقدم باقة كبيرة من سياراتها في السوق العالمي، ومنها السيارة C4X، والتي تواصل تعزيز تواجدها ضمن موديلات 2026، مع مظهر رياضي من فئة الـ SUV، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم سيتروين C4X

تأتي سيتروين C4X موديل 2026 بطول إجمالي يبلغ 4,580 مم، بينما يصل العرض إلى 1,800 مم، ويبلغ الارتفاع 1,525 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، مع وزن 510 كجم دون ركاب.

يحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعاً حديثاً يرتكز على خطوط انسيابية واضحة ولمسات تصميمية دقيقة، حيث زُودت الواجهة الأمامية بمصابيح تعمل بتقنية LED، كما جاءت المصابيح الخلفية بالتقنية ذاتها، مع مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائياً، إضافة إلى فتحة سقف، وعواكس ضوئية ومصابيح ضباب.

أداء ومحرك سيتروين C4X

زودت سيتروين C4X موديل 2026 بمحرك بنزين مزود بشاحن تيربو مكوّن من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتبلغ القوة القصوى 130 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود يبلغ 17.8 كم لكل لتر.

تجهيزات السيارة سيتروين C4X

توفر سيتروين C4X موديل 2026 حزمة متكاملة من تجهيزات السلامة، حيث تضم وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية أمامية، كما تم تزويدها بنظام المكابح المانعة للانغلاق، مدعوماً بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

وتشمل أنظمة المساعدة نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر، ويتوفر أيضاً مثبت سرعة، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ، كما تدعم السيارة خاصية التحذير عند الخروج عن المسار، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف.

تعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات تدعم ربط الهواتف الذكية عبر نظام آبل كاربلاي، ويتكامل النظام مع ست سماعات موزعة داخل المقصورة، وتأتي لوحة العدادات بشاشة قياس 5 بوصات لعرض البيانات الأساسية المتعلقة بالقيادة بشكل واضح ومباشر، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

