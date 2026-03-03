المواصفات الكاملة لسيارة سيتروين C4X موديل 2026.. صور

استطاعت سيتروين الفرنسية أن تقدم باقة كبيرة من سياراتها في السوق العالمي، ومنها السيارة C4X، والتي تواصل تعزيز تواجدها ضمن موديلات 2026، مع مظهر رياضي من فئة الـ SUV، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم سيتروين C4X

تأتي سيتروين C4X موديل 2026 بطول إجمالي يبلغ 4,580 مم، بينما يصل العرض إلى 1,800 مم، ويبلغ الارتفاع 1,525 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، مع وزن 510 كجم دون ركاب.

يحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعاً حديثاً يرتكز على خطوط انسيابية واضحة ولمسات تصميمية دقيقة، حيث زُودت الواجهة الأمامية بمصابيح تعمل بتقنية LED، كما جاءت المصابيح الخلفية بالتقنية ذاتها، مع مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائياً، إضافة إلى فتحة سقف، وعواكس ضوئية ومصابيح ضباب.

أداء ومحرك سيتروين C4X

زودت سيتروين C4X موديل 2026 بمحرك بنزين مزود بشاحن تيربو مكوّن من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتبلغ القوة القصوى 130 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود يبلغ 17.8 كم لكل لتر.

تجهيزات السيارة سيتروين C4X

توفر سيتروين C4X موديل 2026 حزمة متكاملة من تجهيزات السلامة، حيث تضم وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية أمامية، كما تم تزويدها بنظام المكابح المانعة للانغلاق، مدعوماً بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

وتشمل أنظمة المساعدة نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر، ويتوفر أيضاً مثبت سرعة، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ، كما تدعم السيارة خاصية التحذير عند الخروج عن المسار، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف.

تعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات تدعم ربط الهواتف الذكية عبر نظام آبل كاربلاي، ويتكامل النظام مع ست سماعات موزعة داخل المقصورة، وتأتي لوحة العدادات بشاشة قياس 5 بوصات لعرض البيانات الأساسية المتعلقة بالقيادة بشكل واضح ومباشر، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.