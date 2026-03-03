قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

النقل تكشف أحدث صور جوية لمشروع محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض بميناء الدخيلة| صور

حمادة خطاب

شهد ميناء الدخيلة تقدمًا جديدًا في تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في تنفيذ أعمال البنية الفوقية، ضمن خطة تحويل الميناء إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت في حوض المتوسط.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا على رصيف بطول 1200 متر من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 مترًا، وبعمق 18 مترًا، على مساحة تبلغ نحو 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، على أن يكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت، بما يعزز مكانة الميناء كمحور رئيسي للتجارة الدولية في البحر المتوسط.

 أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة النقل البحري

ومن المقرر أن يخدم الرصيف السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة حتى 24 ألف حاوية، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة النقل البحري، ويسهم في جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية.

وسيوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز القطاع اللوجستي ورفع كفاءة الموانئ المصرية.

وكان قد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي "هاتشيسون – MSC"، وذلك ضمن تنفيذ مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات، لربط البحرين الأحمر والمتوسط وتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل البحري المصرية.

ميناء الدخيلة تحيا مصر 2 البنية الفوقية رصيف 100 الترانزيت السفن العملاقة

