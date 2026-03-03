فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل

أفادت وكالة رويترز بأن فصائل عراقية أعلنت تنفيذ هجوم بالمسيرات على أحد الفنادق في مدينة أربيل، يضم جنودًا أمريكيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".





وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية".





وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية".





وأفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".