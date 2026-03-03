قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل

هاجر رزق

أفادت وكالة رويترز بأن فصائل عراقية أعلنت تنفيذ هجوم بالمسيرات على أحد الفنادق في مدينة أربيل، يضم جنودًا أمريكيين.

 وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".


 

وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية".


 

وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية".


 

وأفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".

فصائل عراقية أربيل هجوم بالمسيرات الفنادق الحرس الثوري الإيراني

فولكس فاجن بولو
BYD
نيللى كريم
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
