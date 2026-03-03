قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان بعض القرى اللبنانية إخلاء البيوت
النقل تكشف أحدث صور جوية لمشروع محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض بميناء الدخيلة| صور
صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026
باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة بالقرب من الرياض والخرج
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
توك شو

باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله

جنوب لبنان
جنوب لبنان
هاني حسين

قال “ليستر مونسون” كبير الباحثين في معهد الأمن القومي، إنّه لا يملك إجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان تمثل نهاية التصعيد الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل ستغتنم هذه الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله، كما سترُدّ؛ في حال تعرضها لهجوم من الحزب.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجهودات الأكبر ضد إيران “تكتسب أهمية كبرى”، وأن قرارات القيادات الإسرائيلية سيكون لها تأثيرا مباشرا في المعادلة المرتبطة بالحرب ضد إيران، معتبراً أن ما يجري يندرج ضمن استراتيجية أوسع في هذا السياق.

ولفت إلى أن التطورات الميدانية الحالية لا يمكن فصلها عن الاستراتيجية الأشمل تجاه إيران، موضحاً أن موقع هذه العمليات سيتحدد في إطار تلك الاستراتيجية الكبرى.

وأكد أنه رغم عدم امتلاكه إجابة حاسمة بشأن مسار الغارات؛ فإنه يرى أن التحركات الإسرائيلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحسابات الاستراتيجية المتعلقة بإيران.

وفي ما يتعلق بإمكانية تحرك الجيش اللبناني ضد حزب الله؛ أعرب مونسون عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى إشعال حرب أهلية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتخذ الرئيس عون القرارات الصحيحة فيما يتعلق بحزب الله.

ووصف الموقف بأنه “صعب”، لكنه أشار إلى إمكانية التعامل معه؛ في حال توفر قدر كافٍ من التعاون بين الجهات المتعددة داخل لبنان.

لبنان جنوب لبنان اخبار التوك شو الاحتلال اسرائيل

