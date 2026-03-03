باحث: إسرائيل ستغتنم الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله

قال “ليستر مونسون” كبير الباحثين في معهد الأمن القومي، إنّه لا يملك إجابة قاطعة بشأن ما إذا كانت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان تمثل نهاية التصعيد الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل ستغتنم هذه الفرصة للقضاء على أكبر قدر ممكن من عناصر حزب الله، كما سترُدّ؛ في حال تعرضها لهجوم من الحزب.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجهودات الأكبر ضد إيران “تكتسب أهمية كبرى”، وأن قرارات القيادات الإسرائيلية سيكون لها تأثيرا مباشرا في المعادلة المرتبطة بالحرب ضد إيران، معتبراً أن ما يجري يندرج ضمن استراتيجية أوسع في هذا السياق.

ولفت إلى أن التطورات الميدانية الحالية لا يمكن فصلها عن الاستراتيجية الأشمل تجاه إيران، موضحاً أن موقع هذه العمليات سيتحدد في إطار تلك الاستراتيجية الكبرى.

وأكد أنه رغم عدم امتلاكه إجابة حاسمة بشأن مسار الغارات؛ فإنه يرى أن التحركات الإسرائيلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحسابات الاستراتيجية المتعلقة بإيران.

وفي ما يتعلق بإمكانية تحرك الجيش اللبناني ضد حزب الله؛ أعرب مونسون عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى إشعال حرب أهلية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتخذ الرئيس عون القرارات الصحيحة فيما يتعلق بحزب الله.

ووصف الموقف بأنه “صعب”، لكنه أشار إلى إمكانية التعامل معه؛ في حال توفر قدر كافٍ من التعاون بين الجهات المتعددة داخل لبنان.